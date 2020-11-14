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Власти Тувы запретили использовать название региона в интернете без разрешения
А также производные от названия слова
Правительство Тувы запретило использовать без разрешения официальное название региона в наименованиях сайтов и сервисов обмена сообщениями. Разрешение можно получить у государственной комиссии.
Как пишет ТАСС, под ограниченное использование попадает не только название Республики Тыва, но и слов, производных от него. Без разрешения их нельзя ставить в наименования сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями. Некоторые СМИ пишут, что запрет распространяется даже на группы в соцсетях и мессенджерах.
Как сообщает «Тува-Онлайн», члены госкомиссии могут отказать в использовании названия республики, если рядом будет стоять «недостойное» слово. Будут анализировать и контент, который хотят опубликовать на сайте. Если он будет «подрывать имидж Тувы или представлять республику в неблаговидном свете», то название паблика придётся сменить.