Власти вмешались в разборку между «Билайном» и Mail.ru

В частности, «ВКонтакте», принадлежащему Mail.ru Group. Замглавы службы заявил, что «ситуация не является нормальной». Она затрагивает интересы не только самих компаний, но и большого количества обычных пользователей. Поэтому ФАС готовит в адрес «Билайн» и Mail.ru Group запросы о предоставлении разъяснений. Служба также может провести дополнительный анализ.

«Билайн» сообщил, что только приветствует намерение ФАС, а Mail.ru Group ждёт от службы компетентной оценки действий оператора сотовой связи. Так компания считает, что «Билайн», пользуясь своим монопольным положением, вынудил её платить в шесть раз больше за услуги SMS-биллинга.