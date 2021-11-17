Власти задумались об отмене наказания для покупателей поддельных QR-кодов

Как утверждает «Коммерсант», депутаты говорили только о том, чтобы простить граждан, которые после покупки поддельного сертификата всё же решили сделать прививку. А вот сенатор Александр Башкин предлагает, чтобы владельцы поддельных сертификатов сотрудничали со следствием и раскрывали им данные продавцов.

Впрочем, юрист Михаил Салкин отметил, что привлечь к ответственности того, кто купил сертификат, и сейчас трудно. За саму покупку, как он пишет, никакой ответственности нет.

Хоть в Госдуме и предлагали простить тех, кто решит привиться по-настоящему, на практике этого будет трудно добиться. Если в клинику обратится пациент, желающий сделать повторную прививку ранее, чем через шесть месяцев, то персонал может и не согласиться.