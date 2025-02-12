Власти захотели разрешить «Почте России» продавать лекарства

Опубликовано 12 февраля 2025, 21:061 мин.
Власти захотели разрешить «Почте России» продавать лекарстваИ дать монополию на доставку писем
Российские власти рассматривают возможность разрешить «Почте России» продавать лекарства, а также дать компании монополию на доставку писем и печатных изданий в почтовые ящики, пишет РБК.
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Правительство также предлагает повысить оплату за доставку пенсий, отменить НДС на международную почтовую перевозку и обязать маркетплейсы предоставлять доставку товаров через «Почту России». Кроме того, рассматривается переход на электронные платежные документы через «Госуслуги».
Аптечные ассоциации выступили против идеи продажи лекарств без лицензий, считая это незаконным и опасным. Эксперты также сомневаются в эффективности монополизации почтовых ящиков и считают, что это может повысить стоимость доставки.