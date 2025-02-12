Власти захотели разрешить «Почте России» продавать лекарства

Правительство также предлагает повысить оплату за доставку пенсий, отменить НДС на международную почтовую перевозку и обязать маркетплейсы предоставлять доставку товаров через «Почту России». Кроме того, рассматривается переход на электронные платежные документы через «Госуслуги».

Аптечные ассоциации выступили против идеи продажи лекарств без лицензий, считая это незаконным и опасным. Эксперты также сомневаются в эффективности монополизации почтовых ящиков и считают, что это может повысить стоимость доставки.