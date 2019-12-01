Власти заподозрили Google в незаконном сборе данных

Как пишет Reuters, регуляторы занимаются поиском информации о том, как и для чего Google собирает данные. Власти Евросоюза сфокусированы на данных, связанных с онлайн-рекламой, различными сервисами и веб-браузерами.

Стоит отметить, что европейский комиссар по вопросам конкуренции за последние два года вынесла Google штрафы общей суммой более 8 млрд евро за нарушения антимонопольного законодательства. Также она обязала компанию изменить некоторые методы работы. Сама Google утверждает, что использует данные пользователей, чтобы улучшить сервисы. Кроме того, люди всегда могут удалить какую-либо информацию.