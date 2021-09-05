Власти запретили Яндексу и Google выдавать результаты поиска по «Умному голосованию»

Об этом пишет TJournal с ссылкой на сайт суде. Иск против Google и Яндекса подала компания по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд». Это случилось 3 сентября, и в этот же день суд принял решение. В июле эта же компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование».

Проект «Умное голосование» запустил Алексей Навальный (по требованию Роскомнадзора указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» и «экстремистской организацией», а Навальный является учредителем Фонда) в ноябре 2018 года. Соратник Навального Иван Жданов заявил, что решение суда является «незаконным».