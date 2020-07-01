Власти заявили об удалении личных данных россиян для цифровых пропусков

Изданию РБК об этом 30 июня сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Он, правда, отметил, что подтвердить, удалил ли данные департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минкомсвязь не может.

В ДИТ журналистам сообщили, что уничтожат полученные ранее персональные данные москвичей после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима.

Напомним, приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» было запущено 12 апреля. Оно позволяло оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Чтобы войти в приложение, нужно было иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Впрочем в Москве цифровые пропуска для передвижения на транспорте в итоге выдавали через городской портал.