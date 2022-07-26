Властям России создадут алгоритм для поиска «фейков»

Программе уже дали условное обозначение «Вепрь». На неё пока выделили 60 млн рублей. Цель системы — искать «точки информационной» напряжённости». Под ними заказчик понимает «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Алгоритм должен будет обрабатывать ресурсы с ежедневной аудиторией не менее 1 млн человек. Ещё среди его задач — «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава».

Эксперты считают, что программа позволит принуждать платформы удалять нежелательный контент или заводить дела на его авторов.