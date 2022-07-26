Властям России создадут алгоритм для поиска «фейков»Он автоматизирует процесс поиска контента, за который можно возбудить дело
Программе уже дали условное обозначение «Вепрь». На неё пока выделили 60 млн рублей. Цель системы — искать «точки информационной» напряжённости». Под ними заказчик понимает «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».
Алгоритм должен будет обрабатывать ресурсы с ежедневной аудиторией не менее 1 млн человек. Ещё среди его задач — «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава».
Эксперты считают, что программа позволит принуждать платформы удалять нежелательный контент или заводить дела на его авторов.