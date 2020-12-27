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Влажная погода превратила северные страны в центры для добычи криптовалюты
В Швеции и Норвегии
Швеция и Норвегия стали центрами для добычи криптовалюты из-за того, что там установилась аномально влажная погода. Дело в том, что резервуары гидроэлектростанций оказались заполнены, и стоимость электричества в этих северных странах значительно уменьшилась.
Как пишут СМИ, в Швеции и Норвегии установилась самая влажная погода за последние 20 лет. Это привело к росту производительности гидроэлектростанций. В некоторые моменты стоимость электроэнергии там была близка к нулю.
Это важный показатель для майнеров, то есть добытчиков криптовалюты. Последние несколько лет для местных майнеров были низкоприбыльными, но сейчас настала золотая пора. Кроме того, снижение стоимости электроэнергии в Швеции и Норвегии совпало с рекордным ростом цены биткоина. На момент публикации новости, криптовалюта стоит около $26 780.