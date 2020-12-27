Влажная погода превратила северные страны в центры для добычи криптовалюты

Как пишут СМИ, в Швеции и Норвегии установилась самая влажная погода за последние 20 лет. Это привело к росту производительности гидроэлектростанций. В некоторые моменты стоимость электроэнергии там была близка к нулю.

Это важный показатель для майнеров, то есть добытчиков криптовалюты. Последние несколько лет для местных майнеров были низкоприбыльными, но сейчас настала золотая пора. Кроме того, снижение стоимости электроэнергии в Швеции и Норвегии совпало с рекордным ростом цены биткоина. На момент публикации новости, криптовалюта стоит около $26 780.