Влияет ли корица на умственные способности

Исследования in vivo (внутри живого организма или клетки) показали, что использование корицы или её компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может положительно повлиять на когнитивную функцию. Исследования in vitro (в пробирке) также показали, что добавление корицы или коричного альдегида в клеточную среду может уменьшить агрегацию тау, бета-амилоида и повысить жизнеспособность клеток.

В целом систематический обзор предполагает, что корица и некоторые из её активных компонентов могут оказывать положительное влияние на работу человеческого мозга, улучшая память и способность к обучению.