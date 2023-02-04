Влияет ли корица на умственные способности

Влияет ли корица на умственные способностиНапример, на способность к обучению
Корица оказалась способна влиять на умственные способности людей. Учёные пришли к выводу, проведя обзор 40 прошлых исследований.
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Исследования in vivo (внутри живого организма или клетки) показали, что использование корицы или её компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может положительно повлиять на когнитивную функцию. Исследования in vitro (в пробирке) также показали, что добавление корицы или коричного альдегида в клеточную среду может уменьшить агрегацию тау, бета-амилоида и повысить жизнеспособность клеток.
В целом систематический обзор предполагает, что корица и некоторые из её активных компонентов могут оказывать положительное влияние на работу человеческого мозга, улучшая память и способность к обучению.