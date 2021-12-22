Влияет ли на глобальное потепление температура тела человека

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Влияет ли на глобальное потепление температура тела человекаРассказала эксперт издания BBC Science Focus Magazine
Человеческое тело излучает обычно определённое количество тепла. Но может ли это повлиять на климат? Объясняется в статье.
Как отмечает автор, обычно люди генерируют примерно 100 Вт тепла. Это равняется количеству тепла, выделяемого лампой накаливания. Поэтому в замкнутых помещениях температура действительно может повышаться из-за человеческого тепла.
Что же касается климата в целом, то выделяемое количество тепла слишком незначительное, чтобы как-то повлиять на планету. Особенно если сравнить его с количеством тепловой энергии, которую Земля получает от Солнца. То есть глобальное потепление по большей части вызвано именно парниковыми газами, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива.
Источник: BBC Science Focus Magazine