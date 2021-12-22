Влияет ли на глобальное потепление температура тела человека

Что же касается климата в целом, то выделяемое количество тепла слишком незначительное, чтобы как-то повлиять на планету. Особенно если сравнить его с количеством тепловой энергии, которую Земля получает от Солнца. То есть глобальное потепление по большей части вызвано именно парниковыми газами, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива.