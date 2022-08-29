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Влияет ли наличие брата или сестры на личность? Ответ науки

Становятся ли люди более женственными или мужественными из-за этого
Наши братья и сестры играют важную роль в нашем взрослении, поэтому предполагается, что они влияют на нашу личность в долгосрочной перспективе. Исследователи попытались ответить на вопрос: зависит ли то, с кем именно ты растёшь — с братом или сестрой — на твой характер во взрослом возрасте.
Влияет ли наличие брата или сестры на личность? Ответ науки

Ранее предполагалось, что наличие брата может сделать девочек более «типично женственными» и наоборот. Учёные взялись проверить это.

Для исследования авторы собрали уникальный набор данных, объединив 12 крупных репрезентативных опросов, охватывающих девять стран на четырёх континентах. В результате был получен набор данных о более чем 85 000 человек.

Анализ в итоге показал, что пол второго ребёнка в семье не влияет на личность первого.

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