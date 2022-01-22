Влияет ли всё-таки прививка от коронавируса на способность к зачатию

О работе исследователей из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (США) рассказал Naked Science. Они наблюдали за 2126 женщинами в возрасте 21-45 лет, которые хотели забеременеть, с декабря 2020 года по ноябрь 2021. Учёные сравнивали участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины, а также привитых полностью с непривитыми. Они ставили препараты Pfizer/BioNTech, или Moderna, или одну дозу Johnson & Johnson. Наблюдали и за теми, кто заразился ковидом. Также у исследователей были данные по мужчинам.

Учёные увидели, что вакцинация не снижает фертильность ни у мужчин, ни у женщин. Перенесённый COVID-19 не снизил способность женщин к зачатию, но на мужчин повлиял негативно. После инфицирования у них ослабла способность к оплодотворению. Правда, это было временно.