Влияние людей на глобальное потепление оказалось выше, чем считалось раньше

Присутствие таких газов как метан в атмосферах планет приводит к парниковому эффекту, который характеризуется повышение температуры. Если верить учёным, то объёмы выбросов метана были сильно недооценены в существующих климатических моделях.

Чтобы это выяснить, исследователи использовали масс-спектрометры для изучения изотопов метана в воздухе. Особенно учёных интересовал изотоп углерода-14, который иногда встречается в газе, образующемся в результате человеческой деятельности.

Как оказалось, в доиндустриальную эпоху человечество производило около 10% текущей оценки выбросов метана за тот период. После начала индустриальной эпохи эти показатели выросли на 25-40% выше современных оценок.