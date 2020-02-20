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Влияние людей на глобальное потепление оказалось выше, чем считалось раньше
Человечество производит больше метана, чем думали учёные
Учёные из Университета Рочестера заявили, что антропогенные объёмы выбросов парникового газа метана на 40% больше по сравнению с предыдущими оценками. То есть влияние людей на глобальное потепление оказалось выше, чем считалось раньше.
Присутствие таких газов как метан в атмосферах планет приводит к парниковому эффекту, который характеризуется повышение температуры. Если верить учёным, то объёмы выбросов метана были сильно недооценены в существующих климатических моделях.
Чтобы это выяснить, исследователи использовали масс-спектрометры для изучения изотопов метана в воздухе. Особенно учёных интересовал изотоп углерода-14, который иногда встречается в газе, образующемся в результате человеческой деятельности.
Как оказалось, в доиндустриальную эпоху человечество производило около 10% текущей оценки выбросов метана за тот период. После начала индустриальной эпохи эти показатели выросли на 25-40% выше современных оценок.