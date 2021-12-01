Влияют ли новогодние украшения на скорость Wi-Fi

Технология Wi-Fi использует радиоволны, которые могут отражаться или вовсе оказаться «заблокированными», пишет The Sun. Интернет-гигант Sky заявил, что на работе роутера, излучающего эти волны, могут помешать и новогодние украшения. Однако ошибок можно избежать.

Первая главная ошибка — ставить роутер за украшенной ёлкой. Мишура в целом способна вносить помехи, ведь она сделана из такого материала, который может отражать сигнал Wi-Fi. Также рекомендуется использовать отдельные розетки для роутера и новогодней иллюминации. Особенно это касается мигающих гирлянд. Ну, и наиболее очевидный совет — пытаться украсить сам роутер ни в коем случае не нужно.