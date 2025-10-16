Вмещающие 16 тонн беспилотные грузовики присоединились к армии США

Они оснащены системой управления для автономного вождения и активными системами безопасности, включая автопилот, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Грузовики могут двигаться в конвоях без водителя, что продемонстрировала компания.

Эти машины имеют 600-сильный дизельный двигатель и гидравлическую систему для быстрой загрузки и выгрузки контейнеров и модулей инженерного назначения. Загрузка или разгрузка контейнера 6 метров занимает менее пяти минут, при этом оператор может управлять процессом прямо из кабины. PLS поддерживает и прицеп на три оси.