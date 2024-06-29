Вместо 8 дней команда Starliner проведет на МКС из-за проблем 1,5… месяца

Опубликовано 29 июня 2024, 17:29
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Вместо 8 дней команда Starliner проведет на МКС из-за проблем 1,5… месяцаНеприятности с двигателем
Представители NASA и Boeing объявили об очередной задержке возвращения капсулы с экипажем Starliner, которая в настоящее время пристыкована к МКС. Корабль с астронавтами NASA Бутчем Уилмором и Суни Уильямсом останется на МКС еще на несколько недель, пока инженеры будут изучать проблемы с двигательной установкой.
Первоначально планировалось, что миссия продлится восемь дней, но теперь она продлится не менее полутора месяцев из-за проблем с двигателями Starliner и утечки гелия. NASA проводит наземные испытания идентичной двигательной установки, чтобы обеспечить безопасный вход и посадку космического корабля.
Starliner при этом допущен к аварийному возвращению в случае необходимости, но инженеры продолжат изучать проблему, они намерены решить их и собрать исчерпывающие данные, прежде чем приступить к спуску корабля на Землю.