Вместо 8 дней команда Starliner проведет на МКС из-за проблем 1,5… месяца

Первоначально планировалось, что миссия продлится восемь дней, но теперь она продлится не менее полутора месяцев из-за проблем с двигателями Starliner и утечки гелия. NASA проводит наземные испытания идентичной двигательной установки, чтобы обеспечить безопасный вход и посадку космического корабля.

Starliner при этом допущен к аварийному возвращению в случае необходимости, но инженеры продолжат изучать проблему, они намерены решить их и собрать исчерпывающие данные, прежде чем приступить к спуску корабля на Землю.