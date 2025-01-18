Вместо колодцев с водой стартап Borobotics начать бурить геотермальные источники

Раунд финансирования возглавила компания Underground Ventures (UGV), в него вошли средства швейцарского фонда Kickfund, инвестора из Кремниевой долины Кристиана Баха и нескольких швейцарских инвесторов. В раунде также приняли участие такие компании, как Hans Barmettler & Co AG, Bospi AG и WSG AG.

Borobotics стремится совершить революцию в геотермальной энергетике с помощью своего усовершенствованного бурового робота, призванного сделать этот процесс более эффективным, тихим и экологичным.

Полученные средства помогут Borobotics усовершенствовать свои прототипы буровых установок, чтобы они могли бурить на глубину до 250 метров.