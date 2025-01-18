Вместо колодцев с водой стартап Borobotics начать бурить геотермальные источники

Опубликовано 18 января 2025, 16:401 мин.
Вместо колодцев с водой стартап Borobotics начать бурить геотермальные источникиПривлек 1,3 млн швейцарских франков на разработку технологии
Швейцарский стартап Borobotics привлек 1,3 миллиона швейцарских франков (1,4 миллиона долларов) на разработку новой системы геотермального бурения для тепловых насосов в городских районах.
© Borobotics
Раунд финансирования возглавила компания Underground Ventures (UGV), в него вошли средства швейцарского фонда Kickfund, инвестора из Кремниевой долины Кристиана Баха и нескольких швейцарских инвесторов. В раунде также приняли участие такие компании, как Hans Barmettler & Co AG, Bospi AG и WSG AG.
Borobotics стремится совершить революцию в геотермальной энергетике с помощью своего усовершенствованного бурового робота, призванного сделать этот процесс более эффективным, тихим и экологичным.
Полученные средства помогут Borobotics усовершенствовать свои прототипы буровых установок, чтобы они могли бурить на глубину до 250 метров.