Вместо психотерапевта: можно ли использовать ChatGPT для решения своих проблем

Люди пишут чат-боту о своих проблемах. Они считают, что такой способ помогает им справиться с трудностями и лучше себя понимать.

Однако психологи и психиатры предупреждают о потенциальных рисках такого метода, особенно если он используется людьми в кризисе или нуждающимися в лечении. Они говорят, что программа ChatGPT не может заменить настоящего терапевта, так как она не имеет лицензии, не может диагностировать состояние или предложить квалифицированную помощь. Кроме того, программа может давать вредные или неподходящие советы, которые могут усугубить проблему.

Поэтому эксперты рекомендуют использовать ChatGPT только как дополнительный инструмент для выражения эмоций, но не как основной источник психологической помощи. Они также советуют обращаться к профессиональным специалистам в случае необходимости.