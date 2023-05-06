Вместо российского топлива Финляндия начала использовать итальянский мусор

В последние годы Финляндия была вынуждена экспортировать сотни тонн отходов из-за неспособности заводов по сжиганию отходов идти в ногу с потребностями в переработке.

Однако теперь ситуация изменилась, и Финляндия наоборот стала импортировать мусор из-за рубежа для удовлетворения своих энергетических потребностей. Калле Патомери, коммерческий директор компании Vantaan Energia, пояснил, что в настоящее время Финляндия не располагает достаточным количеством отечественных отходов для работы своих предприятий на полную мощность, в результате чего примерно четверть топлива заменяется иностранными альтернативами, в основном итальянскими.