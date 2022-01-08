Вместо смартфона: новая технология превращает любую поверхность в дисплей

Наука и технологии
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Вместо смартфона: новая технология превращает любую поверхность в дисплейИ вашу ладонь
Google, Apple, Meta и другие компании считают, что смарт-очки с дополненной реальностью станут следующим основным устройством после смартфона. Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, похоже, решил развивать другую идею: специалисты разработали носимую камеру на базе Android, которая использует лазеры для проецирования экрана на любую поверхность. Даже на ладонь.
В сети опубликовали патент стартапа. Он описывает носимое на теле устройство, которое «не включает дисплей». Вместо этого «лазерная проекционная система» превращает любую поверхность в экран, который можно убрать, когда в нём больше нет необходимости. На ладонь, например, можно проецировать цифровую клавиатуру, элементы управления устройствами и т.д. В целом, для отображения доступен и более сложный контент.
Помимо лазерного проектора, это носимое устройство оснащено камерами и датчиком глубины, которые используются для распознавания жестов. Пользователь может носить устройство на одежде.
Конечно, пока это лишь патент, и неясно, увидит ли свет такой девайс.
Источник: 9to5google