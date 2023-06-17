ВМС США, NATO и NASA используют китайские чипы шифрования

ВМС США, NATO и NASA используют китайские чипы шифрованияЧто они с ними будут делать - пока что неизвестно
Сложная паутина технологических цепочек поставок вызвала обеспокоенность в иностранных СМИ (и не только) по поводу присутствия китайских компонентов в западных военных и разведывательных сетях.
Несмотря на предупреждения Министерства торговли США об их связях с китайскими военными, чипы шифрования, произведенные Hualan Microelectronics, дочерней компанией компании под флагом США, попали в аппаратуру хранения данных, используемую западными правительствами и агентствами.
К ним, например, относятся зашифрованные жесткие диски, приобретенные NASA, NATO, вооруженными силами США и Великобритании, а также различными государственными учреждениями США. Неоднозначность маркировки и происхождения чипов, возможно, способствовала недосмотру. Хотя никаких скрытых бэкдоров обнаружено не было, исследователи безопасности предупреждают, что их наличие будет трудно обнаружить.