ВМС США, NATO и NASA используют китайские чипы шифрования

Несмотря на предупреждения Министерства торговли США об их связях с китайскими военными, чипы шифрования, произведенные Hualan Microelectronics, дочерней компанией компании под флагом США, попали в аппаратуру хранения данных, используемую западными правительствами и агентствами.

К ним, например, относятся зашифрованные жесткие диски, приобретенные NASA, NATO, вооруженными силами США и Великобритании, а также различными государственными учреждениями США. Неоднозначность маркировки и происхождения чипов, возможно, способствовала недосмотру. Хотя никаких скрытых бэкдоров обнаружено не было, исследователи безопасности предупреждают, что их наличие будет трудно обнаружить.