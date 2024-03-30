ВМС США перехватили баллистическую ракету средней дальности в тестовом формате

Цель? Перехват баллистической ракеты, запущенной с Гавайских островов, зенитной ракетой SM-6 Dual II. В ней используется планер более ранней ракеты SM-2ER Block IV, добавлена ​​активное радиолокационное самонаведение. Результат? Успешный перехват на завершающей стадии полета.

Данный тест стал четвертым в серии испытаний для кораблей, оснащенных системами перехвата Aegis. Aegis - это боевая информационно-управляющая система, предназначенная для обнаружения, отслеживания и уничтожения воздушных, надводных и баллистических целей.

Ожидается, что ВМС США будут продолжать испытания системы.