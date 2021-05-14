ВМС США создают дрон для уничтожения яиц диких птиц

Дело в том, что птицы могут представлять опасность для военных из-за рисков столкновений с ними. Это может повредить самолёты или привести к авариям, а также к вынужденным посадкам. Новые дроны будут искать птичьи гнёзда и опрыскивать яйца маслом, которое не даст птенцам вылупиться. Масло, по сути, лишит птенцов кислорода. Так можно будет их убить, не применяя ударов или чего-то ещё. Применение масла считается гуманным способом контроля над популяциями птиц.

Пока неясно, смогут ли автономные дроны эффективно покрывать маслом яйца. Также есть риск, что взрослые птицы будут нападать на аппараты. Сейчас беспилотники готовятся к полевым испытаниям.