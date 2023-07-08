Внедрение боевых дронов в российскую армию сравнили с появлением огнестрельного оружия

Хотя сами устройства и технологии их использования пока не совершенны и больше напоминают аркебузы и мушкеты позднего средневековья, уже через несколько лет страны, не обладающие такими военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами, заявил Кузякин.

По его словам, в настоящее время Россия сохраняет паритет и является лидером в этой области. Однако впереди у нас еще «много работы», добавил гендиректор.

FPV-беспилотники обеспечивают операторов видеоизображением в режиме реального времени, позволяя им иметь возможность видеть ситуацию из «глаз» дрона. Эти беспилотники способны произвести революцию в военном деле, обеспечивая улучшенную ситуационную осведомленность и возможность точного наведения на цель.