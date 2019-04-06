Внешний аккумулятор Huawei заряжает смартфоны на 70% за полчаса

Емкость аккумулятора — 12000 мАч, а мощность — 40 Вт. Это позволяет зарядить 70% батареи Huawei P30 Pro на 4200 мАч всего за 30 минут. Пауэрбанк совместим с различными устройствами, в том числе с некоторыми продуктами Apple. Он имеет два USB-порта: USB-A для 40W-зарядки и USB-C для зарядки аппаратов не от Huawei. Сам внешний аккумулятор полностью заряжается за 2 часа и 14 минут через SuperCharge.

Устройство поступит в продажу 11 апреля. Аккумулятор доступен в двух цветах — белом и синем. Стоимость его составит 111 долларов, или примерно 7300 рублей.