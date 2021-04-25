Наука и технологии
Сегодня в 18:46
Внешний аккумулятор с 20 тысячами мАч временно отдают почти за полцены
На Яндекс.Маркете
На Яндекс.Маркете с хорошей скидкой можно купить внешний аккумулятор с 20 тысячами мАч. Вместо 1490 рублей он обойдётся в 850 рублей.
Речь идёт о чёрном пауэрбанке HIPER PSL20000 20000mAh. У него есть разъёмы micro USB и USB Type-C. Время зарядки составляет 9 часов. Аккумулятор можно заряжать одновременно два устройства. Весит он 420 граммов. Максимальный выходной ток равен 2,1 А.
Чтобы купить его за 847 рублей, нужно добавить товар в корзину и использовать промокод «hey20».
Также на Wildberries за 1273 рубля вместо почти 2000 рублей предлагают пауэрбанк 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank. Он аналогичен верхнему внешнему аккумулятору.