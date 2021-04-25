Внешний аккумулятор с 20 тысячами мАч временно отдают почти за полцены

Речь идёт о чёрном пауэрбанке HIPER PSL20000 20000mAh. У него есть разъёмы micro USB и USB Type-C. Время зарядки составляет 9 часов. Аккумулятор можно заряжать одновременно два устройства. Весит он 420 граммов. Максимальный выходной ток равен 2,1 А.

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