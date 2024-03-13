Внезапная смерть разоблачителя Boeing: семья и адвокаты потребовали ответов

Тело Барнетта было найдено в Южной Каролине в субботу. Хотя первые сообщения говорят о самоубийстве в результате выстрела, его юридическая команда решительно оспаривает эту версию.

Адвокаты Роберт Туркевиц и Брайан Ноулз подчеркнули позитивный настрой Барнетта и его непоколебимую приверженность судебному процессу. Они подчеркнули его характер, заявив: «Джон был храбрым… человеком высочайшей честности… Мы не видели никаких признаков того, что он мог покончить с собой».

В иске Барнетта говорится о мести и враждебной рабочей обстановке после того, как он рассказал о проблемах с безопасностью Boeing 787 Dreamliner. Его адвокаты считают, что тщательное расследование имеет решающее значение, и призывают власти «не упустить ни одной детали».

Компания Boeing, которая уже столкнулась с негативной прессой из-за недавних проблем с безопасностью ее самолетов, выразила соболезнования, но не стала отвечать на вопросы, поднятые юридической командой Барнетта.