Внезапно: продажи CD-дисков выросли впервые почти за 20 лет

Отгрузки CD увеличились с 31,6 млн в 2020 году до 46,6 млн в 2021 году, а выручка с продаж выросла с $483,2 млн до $584,2 млн. Цифры RIAA подтверждают аналогичный отчёт MRC Data, опубликованный ранее в этом году.

Хотя продажи компакт-дисков всё ещё далеки от своего пика 2000 года, когда в США было продано почти миллиард CD, эксперты отмечают, что этот рост свидетельствует о возрождении физических музыкальных носителей. Так, продажи винила неуклонно растут уже более полутора десятилетий и в 2021 году достигли 39,7 млн единиц в США.