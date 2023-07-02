Внеземные цивилизации могут существовать. Но вот при каких условиях

Внеземные цивилизации могут существовать. Но вот при каких условияхСовпасть для этого должно много факторов
Люди с давних времён пытаются понять, одни ли они во Вселенной. Но для существования жизни на любой из других планет в космосе должно совпасть несколько факторов.
Прежде всего, нужно понять, что вообще такое жизнь. В живых организмах в отличие от неживых происходят метаболические процессы. Это гомеостаз, обмен веществ, организация, рост и развитие, адаптация, размножение.
Также для существования жизни на той или иной планете условия должны этому способствовать. И пригодные для жизни условия должны сохраняться долгое время, поскольку живым организмам требуются миллионы лет, чтобы стать автономными.
Сейчас Земля считается единственной планетой, условия на которой пригодны для жизни. Причём учёные полагают, что на нашей планете живут от 5 до 100 миллионов видов организмов, но удалось идентифицировать из них только 2 миллиона.
Есть также несколько компонентов, которые помогают поддерживать жизнь. Например, это вода. Известно, что первые живые организмы на нашей планете были водными. Соответственно, внеземная жизнь возможна только на планете с водой.
Вместе с тем температура на планете не должна быть чересчур высокой или низкой. Она должна находиться в интервале, при котором вода находится в жидком состоянии.
Сейчас эксперты знают три планеты, на которых теоретически может существовать жизнь.
Из других важных особенностей обитаемых планет учёные выделяют наличие у планеты магнитного поля, защищающего от излучения звезды, а также наличие атмосферы и её состав.