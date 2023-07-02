Внеземные цивилизации могут существовать. Но вот при каких условиях

Прежде всего, нужно понять, что вообще такое жизнь. В живых организмах в отличие от неживых происходят метаболические процессы. Это гомеостаз, обмен веществ, организация, рост и развитие, адаптация, размножение.

Также для существования жизни на той или иной планете условия должны этому способствовать. И пригодные для жизни условия должны сохраняться долгое время, поскольку живым организмам требуются миллионы лет, чтобы стать автономными.

Сейчас Земля считается единственной планетой, условия на которой пригодны для жизни. Причём учёные полагают, что на нашей планете живут от 5 до 100 миллионов видов организмов, но удалось идентифицировать из них только 2 миллиона.