Наука и технологии
Опубликовано 27 октября 2024, 06:00
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Внимание. Так выглядит матка плодовой мушки

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Университет Калифорнии показал матку мушки. Учёные раскрыли скрытую анатомию матки плодовой мушки. Учёные провели углубленное исследование Drosophila melanogaster, обнаружив ранее невидимую анатомию, которая может улучшить наше понимание размножения насекомых и помочь с лечением бесплодия у человека.
Внимание. Так выглядит матка плодовой мушки

© Rachel Thayer, UC Davis

Команда исследователей под руководством постдокторанта Рэйчел Тейер и профессора Дэвида Бегуна вскрыла репродуктивные пути 150 плодовых мушек, идентифицировав более 20 различных типов клеток, ранее не распознанных в матке. Удивительно, но почти 40% генов, связанных с белками семенной жидкости, которые долгое время считались эксклюзивными для самцов, также экспрессируются у самок, особенно в органах хранения спермы.

Эти белки семенной жидкости могут играть жизненно важную роль в поддержании жизнеспособной спермы в течение длительного времени. Полученные результаты ставят под сомнение существующие теории и предлагают идеи, которые могут привести к улучшению методов хранения человеческой спермы и стратегиям контроля вредителей.