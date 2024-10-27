Внимание. Так выглядит матка плодовой мушки

Команда исследователей под руководством постдокторанта Рэйчел Тейер и профессора Дэвида Бегуна вскрыла репродуктивные пути 150 плодовых мушек, идентифицировав более 20 различных типов клеток, ранее не распознанных в матке. Удивительно, но почти 40% генов, связанных с белками семенной жидкости, которые долгое время считались эксклюзивными для самцов, также экспрессируются у самок, особенно в органах хранения спермы.

Эти белки семенной жидкости могут играть жизненно важную роль в поддержании жизнеспособной спермы в течение длительного времени. Полученные результаты ставят под сомнение существующие теории и предлагают идеи, которые могут привести к улучшению методов хранения человеческой спермы и стратегиям контроля вредителей.