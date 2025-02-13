Внутреннее ядро Земли изменило форму и скорость. И это странно

Опубликовано 13 февраля 2025, 20:151 мин.
Внутреннее ядро Земли изменило форму и скорость. И это странноОбнаружили ученые
Внутреннее ядро Земли изменило форму и скорость. Ученые сделали удивительное открытие о внутреннем ядре Земли — оно не такое твердое, как считалось раньше. Новое исследование предполагает, что ядро претерпевает структурные изменения, которые могут даже немного повлиять на продолжительность наших дней.
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Внутреннее ядро Земли находится на глубине около 4800 км под поверхностью и окружено расплавленным внешним ядром. Исследователи давно изучают, как оно вращается, но новые данные показывают, что оно также может менять свою форму в результате процесса, называемого «вязкой деформацией», то есть оно медленно изменяется под давлением.
Это открытие было сделано в результате анализа сейсмических данных, полученных в результате землетрясений за несколько десятилетий. Ученые заметили необычные сейсмические волны от ряда землетрясений в районе островов Антарктиды. Данные показали неожиданные движения в ядре, что говорит о том, что турбулентное внешнее ядро может влиять на внутреннее ядро сильнее, чем считалось ранее.