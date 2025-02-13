Внутреннее ядро Земли изменило форму и скорость. И это странно

Внутреннее ядро Земли находится на глубине около 4800 км под поверхностью и окружено расплавленным внешним ядром. Исследователи давно изучают, как оно вращается, но новые данные показывают, что оно также может менять свою форму в результате процесса, называемого «вязкой деформацией», то есть оно медленно изменяется под давлением.

Это открытие было сделано в результате анализа сейсмических данных, полученных в результате землетрясений за несколько десятилетий. Ученые заметили необычные сейсмические волны от ряда землетрясений в районе островов Антарктиды. Данные показали неожиданные движения в ядре, что говорит о том, что турбулентное внешнее ядро может влиять на внутреннее ядро сильнее, чем считалось ранее.