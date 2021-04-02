Внутриигровые предметы чаще покупают менее образованные люди

Авторы исследования отметили, что лутбоксы «структурно и психологически сродни азартным играм». Некоторые игры намеренно заставляют людей покупать эти предметы.

Исследователи узнали, что лишь на 5% геймеров приходится половина всей выручки от лутбоксов. Такие люди тратят на внутриигровые предметы в среднем $70-$100 в месяц. Это вовсе не значит, что покупатели лутбоксов много зарабатывают: они могут просто иметь проблемы с зависимостью.

Исследователи увидели, что чаще всего лутбоксы приобретают молодые люди. Также обнаружилась связь между низким уровнем образования и частотой покупки.