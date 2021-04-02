Наука и технологии
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Внутриигровые предметы чаще покупают менее образованные люди
И вообще есть связь между покупкой лутбоксов и игровой зависимостью
Исследователи университетов Плимута и Вулверхэмптона выяснили, что между покупками лутбоксов — виртуальных предметов в компьютерных играх — и игровой зависимостью есть связь. Кроме того, оказалось, что менее образованные люди чаще покупают лутбоксы.
Авторы исследования отметили, что лутбоксы «структурно и психологически сродни азартным играм». Некоторые игры намеренно заставляют людей покупать эти предметы.
Исследователи узнали, что лишь на 5% геймеров приходится половина всей выручки от лутбоксов. Такие люди тратят на внутриигровые предметы в среднем $70-$100 в месяц. Это вовсе не значит, что покупатели лутбоксов много зарабатывают: они могут просто иметь проблемы с зависимостью.
Исследователи увидели, что чаще всего лутбоксы приобретают молодые люди. Также обнаружилась связь между низким уровнем образования и частотой покупки.