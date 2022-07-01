Во что США обошелся самый крупный пожар в истории Калифорнии

"Пожар Дикси бушевал во время самого жаркого лета в Калифорнии за всю историю наблюдений. Большое количество горящего материала, которое накопилось в результате более чем столетнего отсутствия пожаров, было готово к интенсивному горению из-за этих чрезвычайно сухих условий”, - сказал Алан Тейлор, профессор географии и экологии Пенсильванского университета

По словам исследователей, участки, которые горели с высокой степенью интенсивности в течение последних четырех десятилетий, с большей вероятностью горели с высокой степенью интенсивности во время пожара Дикси, чем участки, на которых не было пожаров в течение последних 120 лет. Они объяснили эти результаты “экологической памятью” ландшафта, или наследием прошлых пожаров.

Пожароопасный сезон 2022 года также может оказаться сложным для Калифорнии. Снежный покров на 1 апреля составлял всего 38% от нормы.