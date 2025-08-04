Во Франции дроны начали учить летать в узких вентиляционных трубах

Опубликовано 04 августа 2025, 18:451 мин.
Во Франции дроны начали учить летать в узких вентиляционных трубахЭто тяжело
Учёные из Inria, CNRS, Университета Лотарингии и Экс-Марсельского университета работают над тем, чтобы помочь квадрокоптерам уверенно летать в вентиляционных трубах. Это сложно, потому что трубы узкие, темные и похожи друг на друга, а ещё внутри постоянно дует воздух, который может сбить дрон с курса и/или привести к удару об стену.
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Команда под руководством Жан-Батиста Муре использовала роботизированную руку с датчиками силы и крутящего момента, чтобы измерить движение воздуха в разных точках модели вентиляционной трубы диаметром около 35 см. Благодаря этим измерениям учёные создали карту опасных мест с сильными потоками и более безопасных зон с устойчивым воздухом.
Также специалисты применили лазеры и искусственный интеллект, чтобы помочь дронам ориентироваться в полной темноте внутри трубы. Это позволило квадрокоптеру летать более стабильно и не биться о стены.
Следующий шаг — создание прототипа дрона с камерами, тепловизорами и датчиками газа для проведения реальных инспекций и разведывательных миссий.