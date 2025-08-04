Во Франции дроны начали учить летать в узких вентиляционных трубах

Также специалисты применили лазеры и искусственный интеллект, чтобы помочь дронам ориентироваться в полной темноте внутри трубы. Это позволило квадрокоптеру летать более стабильно и не биться о стены.

Следующий шаг — создание прототипа дрона с камерами, тепловизорами и датчиками газа для проведения реальных инспекций и разведывательных миссий.