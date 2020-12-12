Во Франции готовы создавать солдат-киборгов

В этом документе описаны проблемы, которые могут возникнуть при создании солдат-киборгов. Французское военное руководство считает, что человечество так или иначе придёт к такому способу получения превосходства на поле боя. В ближайшем будущем появятся технологии для совершенствования людей: имплантами, медикаментами или другими методами.

В частности, французских военных интересуют способы повысить умственные способности солдат, пишет Naked Science. Также интересны технологии отслеживания подчинённых в режиме реального времени и считывания их жизненных показателей.

Министр Вооружённых сил Франции отметила, что пока какие-либо работы по созданию инвазивных технологий не ведутся. Однако в будущем они могут начаться.