Во Франции выкупили ИИ-кластер Nvidia из 1016 ускорителей ради универсального ИИ«Нужно вкладывать огромные средства»
Французская телекоммуникационная компания Iliad приобрела Nvidia DGX SuperPOD с 1016 графическими процессорами H100. Эта высокопроизводительная вычислительная система будет установлена в парижском ЦОД компании и будет предлагаться клиентам через ее дочернюю облачную компанию Scaleway.
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Генеральный директор Iliad Томас Рейно заявил, что, приобретя Nvidia DGX SuperPOD, Iliad Group оснастила себя самым мощным суперкомпьютером для облачного ИИ, развернутым на сегодняшний день в Европе. Этот шаг означает вхождение Iliad в сектор искусственного интеллекта.
Компания Iliad также создала в Париже лабораторию, занимающуюся исследованиями в области ИИ, в которую уже инвестировано более 100 млн евро. Целью лаборатории является разработка искусственного интеллекта общего назначения (ИОН), а результаты исследований будут опубликованы в открытом доступе.
«Чтобы иметь влияние на рынке ИИ, нужны вычислительные мощности», - отметил председатель совета директоров Iliad Ксавье Ниель. «Нужно вкладывать огромные средства».