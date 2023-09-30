Во Франции выкупили ИИ-кластер Nvidia из 1016 ускорителей ради универсального ИИ

Генеральный директор Iliad Томас Рейно заявил, что, приобретя Nvidia DGX SuperPOD, Iliad Group оснастила себя самым мощным суперкомпьютером для облачного ИИ, развернутым на сегодняшний день в Европе. Этот шаг означает вхождение Iliad в сектор искусственного интеллекта.

Компания Iliad также создала в Париже лабораторию, занимающуюся исследованиями в области ИИ, в которую уже инвестировано более 100 млн евро. Целью лаборатории является разработка искусственного интеллекта общего назначения (ИОН), а результаты исследований будут опубликованы в открытом доступе.

«Чтобы иметь влияние на рынке ИИ, нужны вычислительные мощности», - отметил председатель совета директоров Iliad Ксавье Ниель. «Нужно вкладывать огромные средства».