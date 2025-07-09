Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2025, 10:43
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Во II квартале Asus и Apple показали самый быстрый рост на рынке ПК

Но III квартал может выдать пару сюрпризов
По предварительным данным IDC, мировой рынок ПК во II квартале 2025 года вырос на 6,5% в годовом выражении, достигнув 68,4 млн устройств.
Во II квартале Asus и Apple показали самый быстрый рост на рынке ПК
© Ferra

Такой рост связан с обновлением парка компьютеров и приближающимся завершением поддержки Windows 10. Однако в США ситуация осложняется риском повышения импортных пошлин, что может ограничить дальнейший спрос.

Сильнее всего на этом фоне выделились Apple и Asus. Поставки Apple выросли на 21,4%, достигнув 6,2 млн штук — благодаря активным закупкам дистрибьюторов, стремящихся создать запасы до вступления новых тарифов. Тем не менее, компания заняла только 4-е место на рынке с долей 9,1%.

Asus продемонстрировала рост на 16,7%, поднявшись до 4,9 млн ПК и замкнув пятёрку лидеров.

Во II квартале Asus и Apple показали самый быстрый рост на рынке ПК
© IDC

Первое место по-прежнему у Lenovo (+15,2%), далее HP Inc (+3,2%) и Dell, которая показала единственное падение среди крупных игроков — минус 3%.

IDC предупреждает: в III квартале возможны излишки на складах и нестабильность цен — всё зависит от тарифной политики США и темпов обновления техники.

Источник:IDC
Автор:Булат Кармак
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