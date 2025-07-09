Во II квартале Asus и Apple показали самый быстрый рост на рынке ПК

Такой рост связан с обновлением парка компьютеров и приближающимся завершением поддержки Windows 10. Однако в США ситуация осложняется риском повышения импортных пошлин, что может ограничить дальнейший спрос.

Сильнее всего на этом фоне выделились Apple и Asus. Поставки Apple выросли на 21,4%, достигнув 6,2 млн штук — благодаря активным закупкам дистрибьюторов, стремящихся создать запасы до вступления новых тарифов. Тем не менее, компания заняла только 4-е место на рынке с долей 9,1%.

Asus продемонстрировала рост на 16,7%, поднявшись до 4,9 млн ПК и замкнув пятёрку лидеров.