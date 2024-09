Во рту людей нашли уникальный механизм размножения клеток

Непотребства прямо там

Исследование MBL и ADA Forsyth выявило редкую форму деления клеток у Corynebacterium matruchotii, распространенной бактерии в зубном налете. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рассказывает об уникальном механизме роста бактерий, известном как множественное деление, при котором одна клетка может одновременно делиться на 14 новых.