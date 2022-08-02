Во сколько должны начинаться уроки в школе с научной точки зрения

Исследователи провели эксперимент, во время которого сдвинули время начала уроков в Бразилии на один час. В течение опыта учёные наблюдали за сном, сонливостью и эмоциональным здоровьем учащихся. В итоге испытуемые сообщили, что в школе они чувствовали себя менее подавленными, злыми, напряжёнными и утомленными.

Интересно, что хотя дети приходили в школу позже, они не изменили время отхода ко сну, поэтому увеличили общую продолжительность сна. Это сказалось положительно.