Во сколько должны начинаться уроки в школе с научной точки зрения

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Во сколько должны начинаться уроки в школе с научной точки зренияРаньше — не значит лучше
Вряд ли кто-то из нас в детстве любил вставать к 8 утра в школу. Теперь учёные говорят, что полезнее было бы так не делать. Новое исследование предполагает, что более позднее начало учебного дня может положительно повлиять на успеваемость.
Исследователи провели эксперимент, во время которого сдвинули время начала уроков в Бразилии на один час. В течение опыта учёные наблюдали за сном, сонливостью и эмоциональным здоровьем учащихся. В итоге испытуемые сообщили, что в школе они чувствовали себя менее подавленными, злыми, напряжёнными и утомленными.
Интересно, что хотя дети приходили в школу позже, они не изменили время отхода ко сну, поэтому увеличили общую продолжительность сна. Это сказалось положительно.