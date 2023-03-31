Во сколько работодателю обойдётся сотрудник с навыками и эффективностью, как у нейросети

Эта сумма была получена на основе данных о производительности нейросети при создании текстовых форматов (ИИ может генерировать текст за пять минут). Средний доход работника основан на том, что он получает 5 тысяч рублей за каждый написанный текст и работает восемь часов в день по будням. Такой копирайтер будет способен создавать не менее трёх статей в час, а его ежемесячная производительность может достигать не менее 500 текстов.

«Важно отметить, что, несмотря на рост нейросетей, этому рынку в будущем потребуется регулирование, во избежание дисбаланса на рынке труда», — считает исполнительный директор «Авито Работы» Артём Кумпель.