Во сколько раз чаще вейперы страдают от импотенции

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Во сколько раз чаще вейперы страдают от импотенцииУчёные выяснили
О влиянии курения обычных сигарет на потенцию Минздрав охотно предупреждает на пачках. А вот о том, как могут быть связаны курение вейпов и сексуальная активность, известно не было. К счастью, учёные из Нью-Йоркского и Бостонского университетов изучили этот вопрос.
Авторы новой научной работы изучили данные 13 711 американцев в возрасте от 20 до 65 лет. Оказалось, что вейперы в два раза чаще, чем те, кто не пользовался электронными сигаретами и не курил табак, сталкивался с эректильной дисфункцией.
В основном среди таких импотентов были молодые люди без лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных факторов.
Учёные отметили, что физическая активность у вейперов всё же снижает риск развития импотенции. Авторы подчеркнули, что необходимо изучать тему и дальше.
Источник: Naked Science