Во сколько раз чаще вейперы страдают от импотенции

Авторы новой научной работы изучили данные 13 711 американцев в возрасте от 20 до 65 лет. Оказалось, что вейперы в два раза чаще, чем те, кто не пользовался электронными сигаретами и не курил табак, сталкивался с эректильной дисфункцией.

В основном среди таких импотентов были молодые люди без лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных факторов.

Учёные отметили, что физическая активность у вейперов всё же снижает риск развития импотенции. Авторы подчеркнули, что необходимо изучать тему и дальше.