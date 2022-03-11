Во сколько раз вырос спрос на VPN в России

На фоне множества блокировок и ограничений сайтов в России жители начали активно скачивать VPN-сервисы.

Как рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении всего лишь с неделей ранее.

«Из-за ситуации с социальными сетями в России резко вырос спрос на VPN. За неделю — на 1 268%.Также имеются данные с 24 февраля по 5 марта по количеству человек, установивших VPN-приложения в App Store и Google Play — за этот период их установили по меньшей мере 5 млн человек», — рассказал Самойленко.

Он предположил, что с 5 марта по настоящее время число скачиваний могло вырасти в 3-5 раза в сравнении с аналогичным периодом за февраль. Управляющий RTM Group Евгений Царев подтвердил, что с 4 марта количество скачиваний приложений для VPN-сервисов увеличилось больше чем в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.