Во сколько США обходится эксплуатация и обслуживания истребителей F-22

Речь идёт о $9,06 млрд на эксплуатацию F-22 до 2030 года. Уточняется, что ВВС хотят получить $4,2 млрд на госзакупки в период с 2024 по 2028 финансовый год, а также $1,74 млрд — на осуществление закупок до 2030 года. Кроме того, Военно-воздушным силам необходимы $3,2 млрд на исследования и разработки.

Также речь идёт о выделении $4,13 млрд на модернизацию датчиков и $2,43 млрд на повышение надёжности и ремонтопригодности F-22. Издание отмечает, что в бюджетной документации упоминаются расходы на модернизацию двигателей, авиатренажёров и малозаметных дополнительных топливных баков.