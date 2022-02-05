Во сколько США обойдутся санкции против Huawei

Как видим, по факту сумма оказалась куда больше. Сообщается, что FCC получила «более 181 заявки от операторов связи».

Программа возмещения расходов для операторов была запущена после того, как американские спецслужбы заявили, что ZTE и Huawei представляют собой угрозу национальной безопасности. Но к тому моменту некоторые операторы уже купили и установили оборудование у китайских производителей, а более мелкие телекоммуникационные компании заявили, что не смогут нести затраты на замену.