Во сколько США обойдутся санкции против Huawei

Наука и технологии
Сегодня в 13:32
1 мин.
Во сколько США обойдутся санкции против HuaweiБольше, чем они ожидали
Ориентировочная стоимость замены оборудования Huawei и ZTE в американских сетях существенно увеличилась. Провайдеры США подали заявку на возмещение $5,6 млрд за «замену» оборудования, которое правительство США считает небезопасным. В сентябре 2020 года Федеральная комиссия по связи (FCC) подсчитала, что эта программа обойдётся в $1,8 млрд.
Как видим, по факту сумма оказалась куда больше. Сообщается, что FCC получила «более 181 заявки от операторов связи».
Программа возмещения расходов для операторов была запущена после того, как американские спецслужбы заявили, что ZTE и Huawei представляют собой угрозу национальной безопасности. Но к тому моменту некоторые операторы уже купили и установили оборудование у китайских производителей, а более мелкие телекоммуникационные компании заявили, что не смогут нести затраты на замену.
Источник: The Verge