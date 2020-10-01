Во «ВКонтакте» нашли объявления по продаже детей

ТАСС пишет, что ранее уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге обратился в правоохранительные органы и к администрации «ВКонтакте» из-за этого сообщества.

Как заявили представители соцсети, они выступают категорически против деятельности подобных групп. «Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми», — отметили в пресс-службе компании.

Согласно информации ТАСС, в группе публиковали сообщения беременных женщин с предложением продать ребёнка после его рождения, а также запросы пользователей на покупку детей и их неофициальное усыновление.

Во «ВКонтакте» напомнили, что пользователи могут сообщать администрации о противоправном контенте с помощью кнопки «Пожаловаться».