Во «ВКонтакте» появились рекомендации магазинов и кафе от друзей

Рекомендовать можно, например, музыкантов, фотографов, кафе, магазины и т.д. Во «ВКонтакте» считают, что новый инструмент поможет бизнесу привлечь больше клиентов. Для пользователей преимущество будет в том, что они смогут видеть проверенные места, куда можно смело обращаться.

Отмеченные друзьями сообщества можно найти в соответствующем блоке в разделе «Сообщества». Также они будут видны в новостной ленте в десктопной версии «ВКонтакте». На странице сообщества тоже будет отображаться, сколько друзей его советуют.

В соцсети утверждают, что «накрутить» рекомендации не получится. Пользователь не видит рекомендации от незнакомцев.