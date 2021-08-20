Во «ВКонтакте» появилось видео в качестве 4K

«ВКонтакте» ввела технологию адаптивного видеостриминга, чтобы снять ограничение на количество зрителей. Теперь трансляции можно спокойно смотреть в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Что касается качества 4K, то оно распространяется и на стриминг, и на обычные ролики. Оценить высокое разрешением можно будет с экрана компьютера или телевизора. Ещё в настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео.

Также «Видео ВКонтакте» стало поддерживать загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 ГБ. Кроме того, появился формат Picture-in-Picture — он позволит смотреть видео или трансляцию, не прерывая навигацию в мобильном приложении «ВКонтакте».