Во «ВКонтакте» появилось видео в качестве 4K

Наука и технологии
Сегодня в 15:42
Во «ВКонтакте» появилось видео в качестве 4KТрансляции тоже доступны в таком формате
Соцсеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы. Теперь ролики будут доступны в высочайшем качестве 4K, для трансляций сняты ограничения на одновременное число зрителей и др.
«ВКонтакте» ввела технологию адаптивного видеостриминга, чтобы снять ограничение на количество зрителей. Теперь трансляции можно спокойно смотреть в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.
Что касается качества 4K, то оно распространяется и на стриминг, и на обычные ролики. Оценить высокое разрешением можно будет с экрана компьютера или телевизора. Ещё в настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео.
Также «Видео ВКонтакте» стало поддерживать загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 ГБ. Кроме того, появился формат Picture-in-Picture — он позволит смотреть видео или трансляцию, не прерывая навигацию в мобильном приложении «ВКонтакте».