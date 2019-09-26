Во «ВКонтакте» появился поиск работы

Приложение соцсеть запустила совместно с рекрутинговым сервисом Worki. Работает оно, конечно, на базе платформы VK Mini Apps. В приложении пользователи могут публиковать резюме, просматривать и откликаться на вакансии. Причём не на абы какие, а на те, которые подходят по интересам.

С работодателем пользователь затем может связаться через внутренний чат или по телефону. В будущем работодателям разрешат писать соискателям личные сообщения в соцсети.

«С помощью машинного обучения при формировании ленты учитывается вероятность отклика исходя из более чем 160 параметров оценки. Пользователи могут отфильтровать вакансии по расстоянию до места работы, зарплате, типу работы (можно выбрать вахтовый метод или подработку) и другим параметрам, а также использовать полнотекстовый поиск», — сообщает «ВКонтакте».

Стоит отметить, что сервис Worki специализируется на подборе вакансий в сфере торговли, строительства, доставки, ресторанного бизнеса и подработки для студентов.