Во «ВКонтакте» появился сервис для поиска пары по музыкальному вкусу

Сервис уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте». Он позволяет выразить симпатию человеку прямо в его профиле в соцсети. Для этого есть кнопка «Симпатия». Признание будет анонимным. Имя раскроется, только если получатель тоже отправит симпатию или приобретёт премиум-подписку в VK Знакомствах.

Также сервис позволяет искать партнёра по музыкальным вкусам. Помимо этого, алгоритмы подбирают пользователей по возрасту, расстоянию и интересам: от книг и хореографии до сёрфинга и блогинга.

VK Знакомствами можно пользоваться бесплатно. Но есть дополнительные платные функции: суперлайк для добавления комментариев к симпатии и премиум-подписка с разным набором опций.